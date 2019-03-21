انت الان تتابع تفاصيل خبر بطل تركيا يقترب من ضم أحد صانعي إنجاز قطر القاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - اقترب النجم الدولي القطري أكرم عفيف من الانضمام إلى صفوف نادي غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن مدرب غلطة سراي، فاتح تريم، أبدى رغبة قوية في الحصول على خدمات نجم السد والمنتخب القطري في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن بطل الدوري التركي يتطلع لتعزيز قوته الهجومية، معولاً على الأرقام الرائعة للدولي القطري، الذي أحرز 23 هدفاً حتى الآن، وضعته في وصافة قائمة الهدّافين خلف زميله في السد؛ الجزائري بغداد بونجاح.

Advertisements

وأدى عفيف دوراً كبيراً في تتويج منتخب قطر بكأس الأمم الآسيوية الأخيرة، التي أقيمت في الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ "الأدعم"؛ إذ أسهم في تسجيل 11 هدفاً من أصل 19 هي إجمالي أهداف "العنابي" في البطولة القارية.

ويُعد النجم القطري أحد خريجي أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي، وبات مطلوباً بقوة للاحتراف في القارة العجوز، علماً أنه خاض أكثر من تجربة احترافية في الملاعب الأوروبية.

وفي مايو 2016، أصبح عفيف أول لاعب قطري يشارك بالدوري الإسباني بدفاعه عن ألوان فياريال بعقد دائم، ثم انتقل بعد أشهر قليلة معاراً لمدة عام إلى سبورتينغ خيخون الإسباني، ومنه إلى أوبين البلجيكي لعام أيضاً، قبل أن يعود مجدداً إلى الدوري القطري من بوابة السد، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2018 وحتى الآن.