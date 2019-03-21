انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق يفوز على سوريا في افتتاح بطولة الصداقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - تغلّب المنتخب العراقي على نظيره السوري بهدف نظيف؛ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، ضمن افتتاح منافسات بطولة الصداقة الدولية الودية بنسختها الثانية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب جستن ميرام، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، التي جرت ضمن البطولة التي تشارك فيها 3 فرق؛ هي: العراق، البلد المضيف، وسوريا والأردن.

وسيلعب المنتخب السوري مع نظيره الأردني، يوم السبت المقبل، في حين سيلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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وكان المنتخب القطري لكرة القدم صاحب لقب النسخة الأولى من البطولة التي جرت العام الماضي على الملعب نفسه.

تتويج "العنابي" القطري بلقب البطولة "الثلاثية" جاء بعدما حصد 4 نقاط في المركز الأول، يليه نظيره السوري بنقطتين، في حين تذيل العراقيون قاع الترتيب بنقطة وحيدة.