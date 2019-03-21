شكرا لقرائتكم تأبين ضحايا مسجدى نيوزيلندا فى لقاء إنجلترا وتشيك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث منتخب إنجلترا عن بداية مثالية فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2020"، عندما يلتقى مع منتخب التشيك فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويعانى منتخب إنجلترا العديد من الغيابات فى مباراة اليوم، حيث يفتقد صاحب المركز الرابع فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا، حيث يفتقد لجهود الرباعى لوك شاو، جون ستونز، وفابيان ديلف بالإضافة إلى لوفتوس تشيك بسبب الإصابة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد فى مباراة اليوم، بسبب الإصابة، بعدما غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية لمنتخب إنجلترا أمس الخميس.

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ومن المنتظر أن يقف لاعبو إنجلترا والتشيك "دقيقة حداد"، قبل إنطلاق مباراة اليوم، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن تأبين ضحايا الهجوم الارهابى الذى تعرض له مسجدين فى نيوزيلندا الجمعة الماضية مما أسفر عن وفاة نحو 50 شخصاً.