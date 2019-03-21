- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الإمارات تحسم مواجهة السعودية الودية بهدفين لهدف.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق المنتخب الإماراتى الفوز على نظيره السعوديى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "آل نهيان" بنادى الوحدة فى العاصة أبو ظبى.
وقلب منتخب الإمارات تأخره بهدف فى الشوط الأول عن طريق عبد العزيز على البيشى فى الدقيقة 18، إلى انتصار بهدفين فى الشوط الثانى بواسطة بندر الأحبابى فى الدقيقة 53، وعلى مبخوت فى الدقيقة 64.
وسيواجه منتخب الإمارات بقيادة مدربه الهولندى الجديد بيتر فان مارفيك مع نظيره السورى فى مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل، فيما سييلاقى المنتخب السعودية منافسه غينيا الإستوائية يوم الاثنين المقبل.
الامارات والسعودية
صراع على الكرة
فرحة سعودية بالهدف
مباراة الامارات والسعودية
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحسم مواجهة السعودية الودية بهدفين لهدف.. فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.