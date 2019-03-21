شكرا لقرائتكم الإمارات تحسم مواجهة السعودية الودية بهدفين لهدف.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب الإماراتى الفوز على نظيره السعوديى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "آل نهيان" بنادى الوحدة فى العاصة أبو ظبى.

وقلب منتخب الإمارات تأخره بهدف فى الشوط الأول عن طريق عبد العزيز على البيشى فى الدقيقة 18، إلى انتصار بهدفين فى الشوط الثانى بواسطة بندر الأحبابى فى الدقيقة 53، وعلى مبخوت فى الدقيقة 64.

وسيواجه منتخب الإمارات بقيادة مدربه الهولندى الجديد بيتر فان مارفيك مع نظيره السورى فى مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل، فيما سييلاقى المنتخب السعودية منافسه غينيا الإستوائية يوم الاثنين المقبل.



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