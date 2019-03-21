تعادل الكبار يشعل صراع التأهل فى دورى المظاليم...

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جدة - عمرو شويل سيطرت نتيجة التعادل على مباريات الكبار فى مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى، وذلك فى المباريات التى أقيمت عصر اليوم ضمن موجهات الأسبوع الثانى والعشرين لدورى القسم الثانى.
وسيطر التعادل الإيجابى بهدف لمثله على مباريات طنطا والمنصورة، والاوليمبى وبلدية المحلة، وغزل المحلة وفاركو، فى الوقت الذى حقق فيه أبوقير للأسمدة الفوز بهدف مقابل لا شئ على فريق سيدى سالم وهى نفس نتيجة مباراة الجزيرة المطروحى ومركز شباب تلا .
واستطاع الرجاء تحقيق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ على فريق كفر الشيخ فيما تقدم دمنهور خطوة نحو بطاقة الصعود بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتائج يستمر طنطا على قمة المجموعة برصيد 43 نقطة ويصعد دمنهور للمركز الثانى برصيد 41 نقطة ومن خلفه الرجاء والأوليمبى برصيد 40 نقطة.
وفى المجموعة الأولى التى يتنافس فيها اندية الصعيد ضمن فريق تحرير أسوان مقعدة فى القسم الثالث فى الموسم المقبل بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من فريق سوهاج فيما سيطر التعادل السلبى بدون أهداف على مباراة الزرقا ومنتخب السويس التى أقيمت باستاد بلدية المحلة.
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