ريناتو سانشيز يخرج عن صمته: لا أشعر بالسعادة في بايرن ميونيخ

اسماء السيد - أعرب لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ البرتغالي ريناتو سانشيس عن عدم سعادته مع الفريق البافاري لقلة مشاركته في صفوفه هذا الموسم، ملمحا الى امكان رحيله عن بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية.

وقال سانشيس الذي اختير أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا 2016 التي شهدت تتويج منتخب بلاده باللقب القاري، في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية "لست سعيدا هنا"، مؤكدا رغبته في "خوض مباريات أكثر، ربما مع نادٍ آخر. يتعين علي التفكير بهذا الأمر".

ويرتبط سانشيس بعقد مع بايرن ميونيخ حتى 2021 ولم يشارك في صفوف البافاري الا بشكل متقطع هذا الموسم في مختلف المسابقات. وعلى رغم من مشاركته في 21 مباراة، الا أنه لم يخض أكثر من 30 دقيقة سوى سبع مرات.

وانضم سانشيس الى الفريق البافاري صيف عام 2016 مقابل 35 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم ينجح في فرض نفسه أساسيا. أعير سانشيس الى سوانسي سيتي الإنكليزي موسم 2017-2018 من دون أن يحقق النجاح قبل ان يعود الى بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات سانيش في فترة الانتقالات الشتوية لكن مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش رفض التخلي عنه.