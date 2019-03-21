شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل أيمن أشرف عن العودة لاستعدادات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أيمن اشرف مدافع النادي الأهلي أداء برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الظهر، التي تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ببطولة دوري ابطال افريقيا. Advertisements

ويفصل أيمن أشرف 3 أيام قبل العودة لتدريبات الأهلي الجماعية، التي تأتي استعدادآ لمواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم 30 مارس الجاري في بطولة الدوري العام.

ويعد أيمن اشرف أحد اعمدة الأهلي المهمة في خط الدفاع، والتي يعتمد عليها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بشكل اساسي.