شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مواجهات الكبار فى مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت نتيجة التعادل علي مباريات الكبار في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني وذلك في المباريات التي أقيمت عصر اليوم ضمن موجهات الأسبوع الثاني والعشرين لدوري القسم الثاني.

وسيطر التعادل الايجابي بهدف لمثله علي مباريات طنطا والمنصورة، الاوليمبي وبلدية المحلة، غزل المحلة وفاركو، في الوقت الذى حقق فيه أبوقير للأسمدة الفوز بهدف مقابل لاشئ علي فريق سيدي سالم وهي نفس نتيجة مباراة الجزيرة المطروحي ومركز شباب تلا .

واستطاع الرجاء تحقيق فوزا كبيرا بثلاثة اهداف مقابل لاشئ علي فريق كفر الشيخ فيما تقدم دمنهور خطوة نحو بطاقة الصعود بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتائج يستمر طنطا علي قمة المجموعة برصيد 43 نقطة ويصعد دمنهور للمركز الثاني برصيد 41 نقطة ومن خلفه الرجاء والاوليمبي برصيد 40 نقطة .

وفي المجموعة الأولي التي يتنافس فيها اندية الصعيد ضمن فريق تحرير أسوان مقعده في القسم الثالث في الموسم المقبل بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من فريق سوهاج فيما سيطر التعادل السلبي علي مباراة الزرقا ومنتخب السويس التي اقيمت باستاد بلدية المحلة .