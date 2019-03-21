الصعود للممتاز.. مجموعة بحري تشتعل بتعادل طنطا والمنصورة.. وفوز دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتعل الصراع من أجل الصعود للدوري الممتاز في المجموعة الثالثة لأندية بحري، بعد تعادل طنطا مع المنصورة، وفوز ألعاب دمنهور على الحمام، وتعادل الأولمبي مع بلدية المحلة.

على استاد المنصورة، تعادل أصحاب الأرض مع طنطا المتصدر بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر المنافسة، أما مباراة دمنهور والحمام فقد انتهت بنتيجة 2-1 على استاد دمنهور.

وانتصر الرجاء على كفر الشيخ بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب مطروح، وظل يضغط من أجل المنافسة على التأهل.

وتعادل غزل المحلة مع فاركو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الأولمبي وبلدية المحلة.

وأصبح ترتيب الصراع على الصعود كما يلي:

1- طنطا - 43 نقطة.

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2- ألعاب دمنهور - 41 نقطة.

3- الرجاء - 40 نقطة.

4- الأولمبي - 40 نقطة.

5- المنصورة - 39 نقطة.

6- بلد المحلة - 38 نقطة.