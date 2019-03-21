انت الان تتابع والد النني يساند بعثة المنتخب قبل مواجهة النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد بركات ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

المنتخب

حضر ناصر النني، والد محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، في مقر معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر؛ وذلك للاطمئنان على نجله وباقي المنتخب. والتقى النني مع المكسيكي خافيير أجيري، مدرب المنتخب، وإيهاب لهيطة، مدير الفراعنة. ويلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب النيجر يوم 23 من الشهر الجاري، في الجولة السادسة للمجموعة العاشرة، علما أن المنتخب المصري تأهل مسبقا بشكل رسمي لكأس الأمم الإفريقية، ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع نيجيريا عقب مباراة النيجر، استعدادا لكأس الأمم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

يذكر أن المنتخب الوطني حسم تأهله لنهائيات كأس الأمم بعدما تصدر المجموعة العاشرة، التي تضم كلا من المنتخب التونسي الذي حسم تأهله هو الآخر برفقة الفراعنة، أي سواتيني، والنيجر، واللذان فشلا في التأهل للبطولة الإفريقية. وكان خافيير أجيري أعلن عن قائمة المنتخب لمعسكر مارس، والتي ضمت أسماء 25 لاعبًا