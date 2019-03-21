انت الان تتابع اتحاد الكرة يكذب تصريحات رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أعضاء اتحاد الكرة Advertisements

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية، لا يمانع في استقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك، طالما على نفقة النادي، وقال سويلم، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن ما ذكره رئيس القلعة البيضاء، عن حديثه معه قبل مباراة المقاولون واعتراضه على محمد الحنفي غير صحيح، موضحًا أنه أكد لرئيس الزمالك أنه يجب على الأندية دعم الحكام وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من الجميع، وتابع بأنه من غير المنطقي اعتراض كل نادٍ على عدد معين من الحكام، لأنه في هذه الحالة لن يكون هناك حكام في مصر لإدارة المباريات.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إيقاف الحكم الدولي محمد الحنفي، ومساعده سامي هلهل لمدة شهر، وعلمت «التحرير»، أن اللجنة اتفقت على استبعاد الحنفي وهلهل من مباريات الدوري المصري الممتاز لمدة شهر، بعد القرارات الجدلية التي اتخذها الحنفي الذي أدار مواجهة