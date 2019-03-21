اتجاه في لجنة الحكام لتقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك

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تحرير:كريم أحمد ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
الزمالك والمقاولون
كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام تنوي تقديم مذكرة رسمية للجنة القيم بالجبلاية، ضد رئيس الزمالك، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن اللجنة ستقدم مذكرة تتضمن هجوم رئيس الزمالك، على لجنة الحكام، وعلى الحكم محمد الحنفي، الذي أدار مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب، أمس الأربعاء، وانتهت بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري الممتاز، لتقديمها للجنتي القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح، والانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا.
وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون جدلًا تحكيميا، بسبب بعض القرارات، التي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للأبيض بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لصالح أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل. وكان رئيس الزمالك، قد قال في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة: «ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب..
وكان رئيس الزمالك، قد قال في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة: «ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب.. بعد الذي حدث لن يدير حكام مصريون أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم.. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري»، مضيفًا: «إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان».
وأوضح: «سأطلعكم على سر.. قبل المباراة اتصلت بثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقلت له لا نريد محمد الحنفي وسامي هلهل في اللقاء، فقال لي لا تخف وعصام عبد الفتاح أعطى تعليمات بمراعاة العدل».
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