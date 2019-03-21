انت الان تتابع تركي آل الشيخ: راحت عيوني إلِّي كنت بشوف فيها الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز بالدوري المصري الممتاز، عن وفاة جدته اليوم الخميس، حيث كتب عن خبر وفاتها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية هيا بنت محمد العريني، وسيتم الصلاة عليها غدا بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العودة بالدرعية».

كما نعى جدته بكلمات حزينة مؤثرة تعبر عن حزنه الشديد لفقدانه جدته، حيث نشر عبر «تويتر»: «راحت عيوني إلِّي كنت بأشوف فيها الدنيا الحمد لله". اقرأ ايضاً : التحرير في عيد الأم تقدم ملف كامل لكل ما يحتاجه الأبناء والأمهات معًا للاحتفال بعيد ست الحبايب . إنَّا لله وإنَّا