الان تتابع استخدام الـ”فار” في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد “فار” في دوري الدرجة الثانية الألماني بداية من الموسم المقبل.
وتم اتخاذ قرار الاستعانة بهذه التكنولوجيا من قبل الـ18 ناديا التي تشارك في هذا الدوري عقب اجتماع في فرانكفورت.
وتستخدم تقنية “فار”، في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2017 / 2018 ولكن تعرضت طريقة تنفيذه للنقد.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام الـ”فار” في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.