استخدام الـ”فار” في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم المقبل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد “فار” في دوري الدرجة الثانية الألماني بداية من الموسم المقبل.

وتم اتخاذ قرار الاستعانة بهذه التكنولوجيا من قبل الـ18 ناديا التي تشارك في هذا الدوري عقب اجتماع في فرانكفورت.

وتستخدم تقنية “فار”، في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2017 / 2018 ولكن تعرضت طريقة تنفيذه للنقد.