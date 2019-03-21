شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يبدأ برنامجًا تأهيليًا لتجهيزه لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

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وكان أيمن أشرف، قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، التي أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.