شكرا لقرائتكم خبر عن «قوطة» يشكو مجلس إدارة المصري البورسعيدي للنائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم وليد عبدالوهاب قوطة، عضو الجمعية العمومية للنادي المصري البورسعيدي، ونجل رئيس النادي السابق، ببلاغ للنائب العام، اليوم ضد مخالفات مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة سمير حلبية.

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يذكر أن وليد عبدالوهاب قوطة، كان مرشح ضد سمير حلبية، على منصب رئيس المصري، لكن تم استبعاده من سباق الانتخابات من اللجنة الأولمبية عقب التقدم بطعن ضده بوجود عدد من الأحكام التي تمنعه من الترشح وقتها.

وقال عمر هريدي، محامى وليد عبدالوهاب قوطة، في البلاغ المقدم للنائب العام أن الدعوى اختصمت سمير حلبية رئيس المصري، بصفته في المخالفات التي على ضوئها رفضت الجمعية العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامى في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16 ديسمبر 2018 .

وشدد عمر هريدي، على أن من ضمن المخالفات قيام المجلس بتغير العملات الأجنبية بيعا وشراءا عن طريق مكاتب الصرافة وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة المالية وما أمكن حصره من تلك المبالغ ما يقرب من مليون دولار أمريكي بجانب مخالفات أخرى خاصة بصرف مبالغ من خزينة النادي نقدا بعد إيداعها الإيرادات خزينة النادي.