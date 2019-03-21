شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل: «مشروع المسار الرياضي» سيحفز المجتمع على ممارسة الرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة، ومن بينها مشروع «المسار الرياضي».

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض، هو تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030».

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد، الذي يمتد بطول 135كم في قلب العاصمة الرياض، سيوفر دون شك بيئة رياضية مميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة، ونسعى بشكل دائم لتطوير هذا الهدف في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة».