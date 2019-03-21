عبد الحفيظ: تلقينا عرضًا رسميًا لاستعارة مؤمن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الفنلندية لاستعارة صانع ألعاب الفريق مؤمن زكريا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر “مصراوي” :”وصلنا اليوم عرضًا رسميًا لاستعارة مؤمن زكريا، وهناك أندية أخرى من الدوري الفنلندي ترغب بشراء اللاعب وفي طريقها لإرسال عروض رسمية أيضًا”.

وتابع :”المقابل المادي لن يكون عائقًا أمام احتراف مؤمن، ولن نقف أمام مستقبله وسنعمل لصالح اللاعب أولاً”.

وكان مؤمن زكريا فسخ عقده مؤخرًا مع نادي أحد السعودي بالتراضي، ليقرر اللاعب العودة للأهلي لحين الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا سبق وأن خاض تجربة احترافية في صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة في يناير العام الماضي وحتى نهاية الموسم.

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