مدرب حورويا الغينى: تعلمنا من درس الأهلى.. وسنقصى الوداد...

جدة - عمرو شويل أكد ديدييه جوميز المدير الفنى الجديد لنادى حورويا كوناكرى الغينى، على صعوبة مواجهة الوداد البيضاوى المغربى فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وقال ديدييه جوميز فى تصريحات لوسائل الإعلام الغينية: "الوداد فريق كبير ولا يقل عن الأهلى ومازيمبى الكونغولى، يمتلك مدرب صاحب خبرة واسعة، مواجهة ممثل المغرب ستكون صعبة للغاية".

أضاف المدير الفنى لفريق حورويا كوناكرى، "نتطلع للصعود إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، لا نريد تكرار سيناريو الموسم الماضى عندما ودعنا من دور الثمانية أمام الأهلى”.

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تابع، "لدينا هدف نسعى لتحقيقه وهو الوصول إلى الدور نصف النهائى، لذلك سنتعامل مع الوداد بقدر كبير من التواضع".

وحجز حورويا الغينى مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف الترجى التونسى صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة.

فاز حورويا فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين، وسجل لاعبوه 6 أهداف فيما اهتزت شباكهم 7 مرات.