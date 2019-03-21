راشفورد مهدد بالغياب عن إنجلترا أمام التشيك...

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد عن منتخب إنجلترا ضد التشيك فى المباراة التى ستجمع بين المنتخبين فى العاشرة إلا الربع مساء غد الجمعة، على ملعب "ويمبلى” بالجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفقاً لما نشرته شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية، أن راشفورد لم يشارك فى التدريبات الجماعية صباح اليوم،الخميس، فى ملعب "سان جورج بارك" وتدرب بشكل منفرد بسبب شعورة ببعض الألام.

أوضحت الشبكة، أن راشفورد يعانى من ألالام فى إصابة سابق تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدورى الإنجليزى 24 فبراير الماضى، لكن لم يكشف جاريث ساوثجيت عن أى معلومات خاصة بحالة اللاعب.

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وقد يغيب اللاعب بنسبة كبيرة عن مباراة إنجلترا الإفتتاحية بتصفيات يورو 2020 ضد التشيك غداً الجمعة، وقد يدفع ساوثجيت بالجناح الصاعد جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألمانى.

ويملك مدرب إنجلترا لاعبا آخر فى نفس المركز وهو كالوم هودسون أودى جناح تشيلسى الإنجليزى، الذى يتميز بإمكانيات فنية كبيرة أيضاً.