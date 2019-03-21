شكرا لقرائتكم هل يستحق رونالدو العقاب بسبب جماهير أتلتيكو؟ رد رسمى بـ20 ألف يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن توقيع عقوبة الغرامة 20 ألف يورو على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بعد احتفاله المثير للجدل فى لقاء أتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب دور الـ8 من دورى أبطال أوروبا. وكان يويفا قد فتح تحقيقا يوم الاثنين الماضى فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين ناديا يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا. Advertisements وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتفل بالصعود للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بطريقة غير لائقة أمام جماهير أتلتيكو مدريد. وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تغريم دييجو سيميونى المدير الفنى لنادى أتلتيكو مدريد الإسبانى 20 ألف يورو، بعدما احتفل بنفس الطريقة فى مباراة الذهاب التى انتهت بخسارة يوفنتوس بهدفين دون مقابل. جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أوقعت يوفنتوس فى مواجهة أياكس أمستردام الهولندى.

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