شكرا لقرائتكم ممدوح عباس يتهم "كهرباء" بالهروب من لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، رسالة شديدة اللهجة إلى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، واتهمه بتعمده الايقاف قبل مباراة القمة القادمة، بسبب تصرفه مع المدير الفنى عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن حدوث مشادة كلامية بينهم اعتراضا على استبداله خلال المباراة .

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وقال "عباس" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لابد من تقويم وتأديب وتهذيب لاعب فى نادى الزمالك اسمه محمود عبد المنعم كهربا فما فعله بالأمس يشككنى كثيرا فى ولاء هذا اللاعب.. هل كان السلوك متعمدا منه حتى يتم إيقافه فى مباراة الأهلى؟ لا تنسى أن فى نادى الزمالك أسماء لم تأخذ فى حياتها إنذار واحد أو طرد على سبيل المثال طيبا الذكرى والثرى الكابتن حمادة إمام والكابتن طه بصرى".