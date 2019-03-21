شكرا لقرائتكم لهذا السبب المنتخب محروم من حارس الإنتاج فى كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إن عامر عامر، حارس الفريق والمنتخب الوطنى أجرى العملية الجراحية فى الركبة اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد الإصابة التى تعرض لها الحارس فى معسكر الفراعنة المقام استعدادا لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى الذى سيقام يوم 26 من الشهر الجارى.

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تابع مدير الكرة بالإنتاج لـ"اليوم السابع"، إن عامر عامر سيحتاج إلى مدة تصل إلى 3 أشهر من أجل العودة مجددا للفريق وإن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى يتابعون حالته أول بأول كما أوضح إنه يتقدم بالشكر على المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على تحمل الجبلاية لتكاليف العلاج بجانب تدخله فى إنهاء كافة الإجراءات سريعاً لخضوع الحارس للعملية الجراحية.

وجاءت الجراحة التى خضع لها عامر عامر عقب الإصابة فى معسكر المنتخب الوطنى بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة وكان المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قد وافق على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به إيهاب لهيطة مدير المنتخب بشان تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذى أصيب خلال معسكر المنتخب.