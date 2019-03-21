شكرا لقرائتكم فى يوم الأم.. فريدة عثمان لوالدتها: "تبهرينى وتدهشينى كل يوم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوم الأم

هنأت فى يوم الأم فريدة عثمان فراشة السباحة المصرية، حاملة الرقم القياسى المحلى على مستوى الكبار فى مسابقات الـ50 والـ100 متر حر وفراشة وظهر, وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسى فى الـ50 متر فراشة، والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت صورة لها مع والدتها .

وقالت "فريدة" "ماما أنتى سيدة رائعة، تدهشني وتلهمنى كل يوم، لا أعرف كيف يمكنك أن تفعلى كل شيء بهذه النعمة والتوازنات! شكرًا لك دائما على تواجدك معى بغض النظر عن مدى جنون الحياة، فأنت مثال حقيقى على كيفية تحقيق التوازن بين الأمهات والحصول على كل شيء.

فى يوم الأم