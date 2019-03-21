البرتغال يفتتح مشواره بتصفيات كأس الأمم الأوروبية بلقاء أوكرانيا...

جدة - عمرو شويل يقص منتخب البرتغال شريط مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عندما يلتقى مع أوكرانيا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، بملعب "النور".

وأوقعت قرعة التصفيات، منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب لوكسمبورج وليتوانيا وأوكرانيا وصربيا.

وتوج منتخب البرتغال بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت عام 2016 بعدما تغلب على "البلد المنظم" فرنسا بهدف دون مقابل.

وتشهد مباراة البرتغال وأوكرانيا الظهور الأول لنجم يوفنتوس الإيطالى، كريستيانو رونالدو الذى سجل ظهوره الأخير مع منتخب بلاده أمام أوروجواى فى ثمن نهائى مونديال 2018 بروسيا.

Advertisements

وكان كريستيانو رونالدو اعتذر عن المشاركة مع منتخب البرتغال فى دورى الامم الأوروبية، قبل أن يقرر العودة فى تصفيات "يورو 2020" بالاتفاق مع فرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال.

ويعد كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسى لأفضل هداف لمنتخب أوروبى برصيد 85 هدفاً، ويفتقد منتخب البرتغال فى مباراة اليوم لجهود لاعب وسط سبورتنج لشبونة، برونو فيرنانديز بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن بطولة "يورو 2020" ستقام فى 12 مدينة مختلفة منتشرة فى أنحاء أوروبا، وهى أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.