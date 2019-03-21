شكرا لقرائتكم حصاد أرقام اللاعبين فى الدورى الإنجليزى حتى الآن.. غياب صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الموسم الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز، تألق الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى أجويرو لاعب نادى مانشستر سيتى، الذى يتصدر هدافى الدورى الإنجليزى. كما شهد تألق هازارد مع نادى تشيلسى فى صناعة الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز فى المباريات، بينما غاب المصرى محمد صلاح عن حصاد اللاعبين بالدورى الإنجليزى حتى الآن. نستعرض هنا أفضل اللاعبين فى الملاعب الإنجليزية هذا الموسم: الأكثر تسجيلاً أجويرو 18 أفضل معدل تهديفى أجويرو هدف كل 107 دقائق الأفضل بمعدل التقيم هازارد بتقيم 7.78 Advertisements الأكثر أسيست هازارد 11 الأكثر إضاعة للفرص أوباميانج 19 فرصة الأكثر صناعة للفرص ماديسون 84 الأكثر تحقيقاً للكلين شيت أليسون 17

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