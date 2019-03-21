أجيرى يرفض طلب مسئولى الأاهلى والزمالك بشأن اللاعبين...

جدة - عمرو شويل رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إعفاء لاعبى الأهلى والزمالك من المباراة الودية التى يخوضها الفراعنة يوم الثلاثاء المقبل أمام نيجيريا فى مدينة أسابا، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا 2019.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول طلب مسئولى ناديى الأهلى والزمالك إعفاء لاعبيهم من اللقاء بسبب ارتباطهم بمباراة القمة يوم 30 مارس المقبل أى بعد العودة من نيجيريا بـ48 ساعة.

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وكشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى للفراعنة رفض إعفاء لاعبى القطبين من مواجهة نيجيريا الودية، حيث يرغب الجهاز فى تحقيق أكبر استفادة من المباراة الودية قبل أمم أفريقيا.