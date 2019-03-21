شكرا لقرائتكم تفاصيل قرعة اتحاد الكرة للدورة الثلاثية للصعود للقسم الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة، قرعة اختيار النادى المتأهل للمشاركة فى الدورة الثلاثية للصعود للقسم الثالث، بحضور أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وممثلى الثلاث أندية المتساويين فى النقاط وهى أندية الزهور ومركز شباب سيدى عطية ومركز شباب اليرموك. وأسفرت القرعة عن تأهل نادى الزهور الرياضى للمشاركة فى الدورة الثلاثية للصعود للدرجة الثالثة. Advertisements كما أجريت اليوم قرعة لتحديد ملاعب المباريات الخاصة بصعود وتأهل القسم الثالث بين ناديى التل الكبير وسماد السويس، وأسفرت القرعة عن لعب المباراة الأولى يوم السبت 30 مارس بملعب التل الكبير على أن تكون مباراة العودة يوم السبت 6 إبريل بملعب سماد السويس. ويتأهل النادى الحاصل على أعلى نقاط بمجموع المباراتين للقسم الثالث.

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