شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى يوجه لوالدته رسالة فى عيد الأم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الحارس الدولى أحمد الشناوى لاعب نادى بيراميدز، والدته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر صورة وهو يقبل والدته. Advertisements وقال "الشناوى" لوالدته "كل سنة وحضرتك طيبة يا أمى مش بس اليوم ده هو عيدك كل يوم إنتى موجودة فيه وجمبى منورة الدنيا فيه دا عيد ربنا يخليكى ليا يا أمى العمر كله ليكى يارب.. ودايما منورة حياتنا يارب" .

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