الخطيب يهدى وزير التعليم "درع وعلم وقميص" الأهلى...

جدة - عمرو شويل أهدى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى درع وعلم قميص النادى الأهلى إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك فى ختام المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وكان الأهلى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة ظهر اليوم، بمقر النادى بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا للأهلى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة القادمة.