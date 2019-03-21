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شكرا لقرائتكم الخطيب يهدى وزير التعليم "درع وعلم وقميص" الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أهدى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى درع وعلم قميص النادى الأهلى إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك فى ختام المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وكان الأهلى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة ظهر اليوم، بمقر النادى بالجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.
حضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا للأهلى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة القادمة.
ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار سياسة مجلس إدارة الأهلى لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء فى العديد من المجالات، وخاصة التعليم، حيث يُساهم بنك المعرفة فى توفير المحتوى التعليمى والثقافى، وهو أحد المشروعات الكُبرى الذى تعوّل الدولة عليه لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.
جاء ذلك بعد جهود واضحة للجنة العليا للجان مُمثلة فى لجنة الشباب التى قدمت رؤيتها إلى مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن، وكان هناك تواصل مع العديد من القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة الذى أبدى رغبة فى هذا التعاون لخدمة أعضاء الأهلى، واستكمال الدور المجتمعى للأهلى.
ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل لأبناء أعضاء النادى خلال المرحلة التعليمية، وتوفير وسائل تعليمية للمراحل المختلفة من خلال مكتبات الأهلى فى الفروع الثلاثة.
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