توقيع بروتوكول بين الأهلى وبنك المعرفة بحضور الخطيب ووزير التعليم...

جدة - عمرو شويل عقد النادى الأهلى مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بمقره بالجزيرة للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم فى حضور محمود الخطيب، رئيس النادى ممثلًا للأهلى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة القادمة.

حضر المؤتمر أيضًا كل من العامرى فاروق نائب رئيس النادى، وخالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى، والمهندس خالد مرتجى وطارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطى أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى.

وجاء توقيع البروتوكول فى إطار سياسة مجلس إدارة الأهلى لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء فى العديد من المجالات وخاصة التعليم، حيث يُساهم بنك المعرفة فى توفير المحتوى التعليمى والثقافى، وهو أحد المشروعات الكُبرى الذى تعوّل عليه الدولة؛ لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وتأتى هذه الخطوة فى ظل الجهود الكبيرة من جانب اللجنة العليا للجان مُمثلة فى لجنة الشباب التى قدمت رؤيتها إلى مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن، وكان هناك تواصل مع العديد من القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، حيث تم عرض الأمر على مجلس الإدارة الذى أبدى رغبة فى هذا التعاون لخدمة أعضاء الأهلى، واستكمال الدور المجتمعى للأهلى.

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ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل لأبناء أعضاء النادى خلال المرحلة التعليمية، وتوفير وسائل تعليمية للمراحل المختلفة من خلال مكتبات الأهلى فى الفروع الثلاثة.

ويمثل توقيع بروتوكول التعاون بين الأهلى وبنك المعرفة إضافة كبرى ونقلة فى بروتوكولات بنك المعرفة، حيث تُعد هذه هى المرة الأولى التى يتعاون فيها البنك مع مؤسسة رياضية، وهذا ما يؤكد على دور الأهلى المجتمعى تجاه وطنه.