شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن نسمح لحكم مصري بإدارة مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المباريات المتبقية للفريق في الدوري المصري لكرة القدم، هذا الموسم، ستدار بحكام أجانب.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحافية يوم الخميس: لن يدير حكم مصري أي لقاء للزمالك حتى نهاية الموسم، سنطلب حكاماً أجانب في المباريات المقبلة.
وأضاف أن الزمالك كان له ركلة جزاء واضحة بعد تسديدة حازم إمام التي اصطدمت بيد لاعب المقاولون.
ووجه منصور، رسالة لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، قائلاً: أريد منه رداً واضحاً على ما فعله محمد الحنفي خلال لقاء المقاولون.
وقال رئيس الزمالك: سعيد بمواجهة حسنية أغادير المغربي، سعيد بأننا سنذهب إلى المغرب الذي يملك شعبا محترما، وإذا قدر، إن شاء الله، وصعدنا سنواجه الهلال السوداني أو النجم الساحلي الذي حققنا عليه فوزا بثلاثية نظيفة من قبل وفي نفس المسابقة.
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