المغرب يواجه مالاوي بـ"المحليين" و"الجدد"... في الإقصائيات الأفريقية

اسماء السيد - الرباط : يواجه المنتخب المغربي، الجمعة، على أرضية ملعب كاموزو ستاديوم ببلانتير مستضيفه منتخب مالاوي، في لقاء يديره الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز دي كارفاليو، بتشكيلة أغلبها من لاعبي البطولة الاحترافية المحلية واللاعبين الجدد، وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة من إقصائيات المجموعة الثانية، التي تأهل عنها لنهائيات أمم أفريقيا بمصر، منذ الدورة الخامسة منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون، الذي يواجه عن ذات الدور منتخب جزر القمر.

واختار هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، تقسيم "أسود الأطلس" لمباراتي مالاوي الرسمية والأرجنتين الودية إلى مجموعتين، بحيث تنقلت مجموعة أولى، من 18 لاعبا، تحت إشراف رونار، إلى مالاوي لخوض اللقاء الإقصائي، فيما تواصل مجموعة ثانية مكونة من النواة الأساسية للمنتخب تربصها بالمغرب، تحت إشراف باتريس بوميل المدرب المساعد، استعدادا لودية الأرجنتين، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة، وتتكون من ياسين بونو (خيرونا الإسباني) ومروان داكوستا (الاتحاد السعودي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) والمهدي بنعطية (الدحيل القطري) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) وكريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) وامبارك بوصوفة (الشباب السعودي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) ونور الدين أمرابط (النصر السعودي) وخالد بوطيب (الزمالك المصري) ويوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) وسفيان بوفال (سلتا فيغو الإسباني)، يتعززون بثمانية آخرين، لتشكيل اللائحة الرسمية التي ستواجه الأرجنتين من بين لائحة مواجهة مالاوي، التي تضم منير الكجوي المحمدي (ملقا الإسباني) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي) في حراسة المرمى؛ وفؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) ووليد حجام (أميان الفرنسي) وبدر بانون (الرجاء الرياضي) وعبد الحميد يونس (ريمس الفرنسي) وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) في خط الدفاع؛ وعبد الإله الحافيظي (الرجاء الرياضي) وأنور تهامي (بلد الوليد الإسباني) وسفيان أمرابط (كلوب بروج البلجيكي) ووليد الكرتي (الوداد الرياضي) ويوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي) والمهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) في خط الوسط؛ واسماعيل الحداد (الوداد الرياضي) وزكرياء حدراف (الرجاء الرياضي) ورشيد عليوي (نيم الفرنسي) وأيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني) وأسامة الإدريسي(أزد ألكمار الهولندي) في خط الهجوم.

ويعاني ثلاثة لاعبين من بين التشكيلة الموسعة من إصابات متفاوتة، يتعلق الأمر بنور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي وحكيم زياش لاعب أياكس الهولندي ويونس بلهندة لاعب غلطة سراي. وتبعا لآخر تصريح لعبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي، يبدو أن هناك احتمالات كبيرة لأن يغيب كل من أمرابط وزياش عن ودية الأرجنتين، التي تعرف إقبالا كبيرا على تذاكرها، في وقت تتضارب فيه التقارير بخصوص مشاركة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده.