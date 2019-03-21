شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ست الحبايب . . "أمى مديرة أعمالى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لاينكر أحد دور الأم فى حياة ابناؤها ، على جميع المستويات ، فهى التى تبنى مستقبل أولادها ، وتعدهم ليكونوا عناصر مفيدة للمجتمع فى مختلف المجالات .

وفى ظل الاحتفال بعيد الام ، نرصد مافعلته أمهات نجوم الألعاب الأخرى فى حياة أبناؤها حتى يصلون إلى ما وصلوا إليه الأن، من واقع دورهم الاشبه بمهام "مدير الأعمال".

ولدينا أمثلة كثيرة على دور الأمهات فى حياة نجوم الرياضة ، حتى أصبحوا يسيطرون على الميداليات و الألقاب فى المحافل الدولية ، والمحلية أيضا.



والدة احمد الاحمر

والدة أحمد الأحمر كانت تهتم كثيرا بمواعيد تدريباته منذ مراحل الناشئين بالتنسيق مع الدراسة، خاصة أنها تحرص دائما على تشجيع نجلها بحضورها فى المباريات والدعاء له فى جميع البطولات التى يخوضها، و عندما حمل علم مصر فى أوليمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 انهمرت فى البكاء.



علاء ابو القاسم



ابو القاسم ووالدته

أما علاء أبو القاسم فوالدته دائمًا تشجعه وتظهر معه فى جميع المنافسات التى تشهد تكريمه حتى حصلت على لقب الأم المثالية، ودائما ما تهتم به كثيرا حتى صنعت بطلا بعد وفاة الأب.



مريم مصطفى والدتها هناء حمزة

وتحرص هناء حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة على مرافقة ابنتها مريم مصطفى لاعبة فريق الطائرة بالنادى الأهلى فى البطولات الخارجية ، لدعمها بشكل كبير فى أكثر من محفل دولى بتحقيق العديد من الألقاب الجماعية والشخصية.

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جيانا ووالدتها



بطلة العالم فى الكاراتيه ووالدتها



بطلةالكارتيه مع والدتها



جيانا اللاعبة مع امها



جيانا ووالدتها

سبب نجاحى هى أمى ..هكذا تصف جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه دور والدتها فى حياتها الرياضية و الدراسية ، حيث ترافقها و الدتها فى كل خطوة تخطوها اللاعبة



رمضان درويش ووالدته



والدة رمضان فى البطولات



والدة اللاعب فى المناسبات

أما رمضان درويش لاعب منتخب الجودو، الحاصل على ذهبية بطولة العالم للأساتذة، وبرونزية البحر المتوسط ، فلم تغيب أمه عن دورها فى مساندته فى عمله الخاص ، حيث تتولى بعض الامور فى الأكاديمية الخاصة به، وتلازمه فى المناسبات العامة والمتعلقة بالرياضة أيضا.