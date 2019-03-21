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أجيرى يرفض إعفاء لاعبى الأهلى والزمالك من ودية نيجيريا بسبب القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إعفاء لاعبى الأهلى والزمالك من المباراة الودية التى يخوضها الفراعنة يوم الثلاثاء المقبل أمام نيجيريا فى مدينة أسابا، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأمم افريقيا 2019.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول طلب مسئولى ناديى الأهلى والزمالك إعفاء لاعبيهم من اللقاء بسبب ارتباطهم بمباراة القمة يوم 30 مارس المقبل أى بعد العودة من نيجيريا بـ48 ساعة.

وكشف مصدر بالمنتخب الوطنى إن الجهاز الفنى للفراعنة رفض إعفاء لاعبى القطبين من مواجهة نيجيريا الودية حيث يرغب الجهاز فى تحقيق أكبر إستفادة من المباراة الودية قبل أمم أفريقيا.

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