شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية، ونرصد فى السطور التالية أهم الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

أدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول، بقيادة خافير أجيرى، مراناً صباح اليوم بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل السفر إلى النيجر فى تمام الثانية ظهراً على متن طائرة خاصة.

أدى أحمد حمودى، لاعب الأهلى، تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام أمريكا التى ستقام غدا الجمعة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومباراته أمام هولندا يوم 26 مارس فى الرابعة عصراً فى إسبانيا.

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يشارك المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلي، فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، بعد عودته من المغرب أمس، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها لمدة 4 أيام.

شهدت الساعات الماضية بنادى الزمالك، تأجيل صرف المكافأة الاستثنائية الخاصة بالتأهل بربع نهائى الكونفدرالية، بعد قرار مرتضى منصور، رئيس النادى، بصرف المستحقات الشهرية للاعبين أولاً وذلك بإيداعها فى حساباتهم البنكية.

يدرس مسئولو النادى الإسماعيلى تعديل عقد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بعد تألقه فى الفترة الأخيرة ونجاحه فى التألق بالقميص الأصفر مما دفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى لضمه لصفوف الفراعنة استعداداً لمواجهة النيجر فى تصفيات كأس الامم الافريقية 2019 .

تأكد استعادة الزمالك لخدمات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى فى الديربى، حيث سينتهى اللاعب من التواجد مع منتخب بلاده يوم 26 من شهر مارس الجارى فى مواجهة الأرجنتين الودية ثم يعود عقب المواجهة إلى القاهرة، من أجل خوض الاستعدادات مع زملاءه بالفريق الأبيض استعدادا لتواجده فى التشكيل الأساسى لأبناء ميت عقبة فى مواجهة الأهلى.