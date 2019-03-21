شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة التأهل لدورة الصعود للقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة قرعة اختيار النادى المتأهل للمشاركة فى الدورة الثلاثية للصعود للقسم الثالث، بحضور أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وممثلى الأندية الثلاثة المتساوية فى النقاط، وهى الزهور ومركز شباب سيدى عطية ومركز شباب اليرموك، وأسفرت القرعة عن تأهل نادى الزهور الرياضى للمشاركة فى الدورة الثلاثية للصعود للدرجة الثالثة. كما أجريت اليوم قرعة لتحديد ملاعب المباريات الخاصة بصعود وتأهل القسم الثالث بين ناديى التل الكبير وسماد السويس، وأسفرت عن لعب المباراة الأولى السبت 30 مارس بملعب التل الكبير، على أن تكون مباراة العودة السبت 6 أبريل على ملعب سماد السويس. ويتأهل النادى الحاصل على أعلى نقاط بمجموع المبارتين للقسم الثالث.

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