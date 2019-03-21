شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب هذا الحوار مع الحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تفاصيل الحوار الذى دار بين أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك ومحمد الحنفى حكم مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب، والذى جعل مدرب القلعة البيضاء تحت مقصلة العقوبات والإيقاف من جانب لجنة المسابقات. للمتابعة اضغط هنا..

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