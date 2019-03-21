شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى فى معسكر المنتخب قبل السفر إلى النيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد ناصر الننى، والد محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، فى معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر بعد قيل لخوض مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.
وحرص والد الننى على الاطمئنان على المنتخب قبل السفر إلى النيجر، كما عقد جلسة مع خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب.
يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر السبت المقبل قبل مواجهة نيجيريا ودياً الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الننى فى معسكر المنتخب قبل السفر إلى النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.