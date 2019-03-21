محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق الزمالك عن جاهزية التونسي حمدي النقاز لمباراة الفريق أمام الأهلي.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من عمر الدوري.
وكان حمدي النقاز قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل الأيجابي بهدفين لكل فريق.
وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن الدولي التونسي جاهز للمباراة وأن الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاولون لن تقف حائلاً دون تواجده أمام الأهلي.
واختتم المصدر بأن النقاز سَيُشارك في مران الفريق يوم الأحد، حيث حصلت عناصر الفريق على راحة لمدة 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: النقاز جاهز لمباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.