مصدر: النقاز جاهز لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق الزمالك عن جاهزية التونسي حمدي النقاز لمباراة الفريق أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من عمر الدوري.

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وكان حمدي النقاز قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل الأيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن الدولي التونسي جاهز للمباراة وأن الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاولون لن تقف حائلاً دون تواجده أمام الأهلي.

واختتم المصدر بأن النقاز سَيُشارك في مران الفريق يوم الأحد، حيث حصلت عناصر الفريق على راحة لمدة 3 أيام.