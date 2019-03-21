"حرام عليك وألفاظ خارجة" .. ماذا جاء فى تقرير الحنفي لمباراة الزمالك والمقاولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، الخميس، إن تقرير حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب تضمن تعرضه لـ"سباب بألفاظ خارجة، ومحاولة الاعتداء عليه بزجاجات فارغة من جانب جماهير النادي الأبيض الذي فقد نقطتين بعد تعادله مع ذئاب الجبل مساء الجمعة، قبل أيام من لقاء القمة مع الأهلي أواخر الشهر الجاري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل واعتراضات من اللاعبين والأجهزة الفنية.

وأضاف المصدر أن الحكم محمد الحنفي كشف كواليس ما جرى بعد المباراة في تقريره، قائلا: "خلال اللقاء كان يوجد بعض الألفاظ الخارجة من جمهور الزمالك تجاه طاقم التحكيم وفى النهاية لاحظت وجود بعض الجماهير على الرغم من انتهاء المباراة فى المقصورة الرئيسية وصممت ألا نخرج من الملعب إلا بعد إخلاء المدرجات من الجماهير؛ لأنها قريبة من باب دخولنا لغرف الملابس، وبالرغم من ذلك تعرضنا لإلقاء زجاجات المياه".

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن تقرير الحكم لم يتضمن تعرضه لاعتداء من جانب اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية في الفريقين.

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وقال المصدر إن تقرير الحكم محمد الحنفي أدان أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك، لاعتراضه بشكل غير لائق قائلا للحكم "حرام عليك هتستفادوا ايه؟" وأشار إلى أن ذلك تم تدوينه على أنه "سلوك غير رياضي"

وأوضح أن الإنذار الذي حصل عليه لاعب الزمالك يوسف إبراهيم (أوباما)، جاء بسبب اعتراضه على قرار الحكم وليس لارتكابه مخالفة ضد مدافع المقاولون العرب. تحدث المصدر شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى الصحافة.

وشن رئيس الزمالك هجوماً شديدا على الحكم محمد الحنفي بسبب بعض القرارات التحكيمية مؤكداً أن النادي الأبيض سيستعين بحكام أجانب فى المباريات المتبقية فى الموسم.

يحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني وذلك قبل مواجهة الفريقين فى نهاية الشهر الجاري.