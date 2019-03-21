لاعب المقاولون العرب يجري جراحة عاجلة في الأنف عقب لقاء الزمالك

اجرى احمد شيمي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عملية جراحية عاجلة اليوم الخميس بعد تعرضه لكسر في الانف خلال المباراة التي جمعت المقاولون بالزمالك امس في الدوري. وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على الاطمئنان على اللاعب والاتصال بوالده الذي اطمأن من خلاله على نجاح الجراحة كما قام المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة المشرف على الكرة بزيارة اللاعب والاطمئنان عليه وهو ما قام به الجهاز الفني بالكامل وباقي اللاعبين وسيحصل اللاعب على فترة راحة قبل تحديد برنامج تاهيلي له. وحصل الفريق على راحة لمدة يومين بعد المباراة على ان يبدأ تدريباته بعد غد السبت الاستعدادا لمباراة المصري.

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