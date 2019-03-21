فريق حلوان ينسحب أمام الزمالك بدوري 2002

انسحب فريق حلوان القبلية أمام فريق الزمالك لكرة القدم للناشئين مواليد 2002 ، وذلك لعدم اكتمال صفوفه، وقام الحكم باحتساب النتيجة بفوز الزمالك بنتيجة 2/0 ، في إطار الجولة الساسة عشر، ضمن فعاليات النتيجة بفوز الزمالك بنتيجة 2/0 ، في إطار الجولة الساسة عشر، ضمن فعالياتدوري قطاعات القاهرة. ويقود فريق الناشئين بالزمالك جمال حمزة المدير الفني ويعاونه محمود محمود مدرب عام وأحمد محسن مدرب والمشرف الفني أيمن اليمني ومحمد عبدالرحيم إداري الفريق.

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