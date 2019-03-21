محمد صلاح ضمن خطة إنقاذ ريـال مدريد الموسم المقبل

كشفت صحيفة ماركا الأسبانية، عن أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في الصيف المقبل، لإنقاذه من كبوته التي يمر بها هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، إن اللاعبين هم نيمار، مبابي لاعبا فريق باريس سان

جيرمان، وهازارد وكانتي لاعبا فريق تشيلسي ، وهاري كين وإريكسن لاعبا توتنهام، والمصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول ، بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد،ماورو إيكاردي لاعب أنتر ميلن.

وتعاقد ريال مدريد خلال الفترة الماضية مع زين الدين زيدان لتولية الفريق مرة أخرى بدلًا من سانتياجو سولاري الذي ودع الفريق في ظل وجودة بطولة كأس ملك إسبانيا ،وبطولة دوري أبطال أوروبا، والبعد عن منافسة الدوري الإسباني "الليجا".