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محمد صلاح ضمن خطة إنقاذ ريـال مدريد الموسم المقبل

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كشفت صحيفة ماركا الأسبانية، عن أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في الصيف المقبل، لإنقاذه من كبوته التي يمر بها هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، إن اللاعبين هم ، مبابي لاعبا فريق باريس سان

جيرمان، وهازارد وكانتي لاعبا فريق ، وهاري كين وإريكسن لاعبا توتنهام، والمصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ، بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد،
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ماورو إيكاردي لاعب أنتر ميلن.

وتعاقد خلال الفترة الماضية مع زين الدين زيدان لتولية الفريق مرة أخرى بدلًا من سانتياجو سولاري الذي ودع الفريق في ظل وجودة بطولة كأس ملك إسبانيا ،وبطولة ، والبعد عن منافسة "الليجا".

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