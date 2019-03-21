ريال مدريد يضع جوهرة ويستهام بديل هازارد

وضع نادي ريال مدريد الأسباني، البرازيلي فيليبي أندرسون جناح ويستهام يونايتد الإنجليزي، كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع هازارد نجم تشيلسي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الصفقة قد تكلف ريال مدريد 60 مليون جنيه استرليني، وأن إدارة ويست هام لن تمانع ببيعه بهذا المبلغ بعد أن تعاقدوا معه مقابل 33.5 مليون جنيه استرليني.

وأشارت "سكاي" أن تشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد مقابل

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60 مليون جنيه استرليني من أجل ضم هازارد، وإذا ما أراد النادي الملكي التعاقد معه يجب عليهم مضاعفة المبلغ.

لكن إدارة تشيلسي قررت الاحتفاظ باللاعب البلجيكي خصوصًا بعد العقوبات المفروضة عليهم، مما جعل زيدان يحدد الهدف البديل في حال فشل التوقيع مع هازارد.

ومن ناحية أخرى، أشار موقع "دون بالون" الإسباني، منذ أيام، أن ريال

مدريد قد حدد بديل محتمل لهازارد في حال فشل التعاقد معه، وهو محمد صلاح نجم ليفربول ، والذي قد يكلف الفريق ١٥٠ مليون يورو من أجل ضمه.

وأكد الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مستعد للانفاق في الصيف المقبل من أجل تعزيز صفوف الفريق، بعد الموسم المخيب للآمال الذي قد عاشه الفريق، هذا الموسم، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، بدور الـ١٦ على يد أياكس الهولندي والخسارة برباعية مقابل هدف في عقر دار الفريق، ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، والخروج من كأس ملك أسبانيا.