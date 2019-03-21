وضع نادي ريال مدريد الأسباني، البرازيلي فيليبي أندرسون جناح ويستهام يونايتد الإنجليزي، كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع هازارد نجم تشيلسي.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الصفقة قد تكلف ريال مدريد 60 مليون جنيه استرليني، وأن إدارة ويست هام لن تمانع ببيعه بهذا المبلغ بعد أن تعاقدوا معه مقابل 33.5 مليون جنيه استرليني.
وأشارت "سكاي" أن تشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد مقابل
لكن إدارة تشيلسي قررت الاحتفاظ باللاعب البلجيكي خصوصًا بعد العقوبات المفروضة عليهم، مما جعل زيدان يحدد الهدف البديل في حال فشل التوقيع مع هازارد.
ومن ناحية أخرى، أشار موقع "دون بالون" الإسباني، منذ أيام، أن ريال
وأكد الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مستعد للانفاق في الصيف المقبل من أجل تعزيز صفوف الفريق، بعد الموسم المخيب للآمال الذي قد عاشه الفريق، هذا الموسم، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، بدور الـ١٦ على يد أياكس الهولندي والخسارة برباعية مقابل هدف في عقر دار الفريق، ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، والخروج من كأس ملك أسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يضع جوهرة ويستهام بديل هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.