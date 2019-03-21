فيفا يقرر إيقاف الحكم التوجولي كوكو هنيجمون مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف الحكم كوكو هنيجمون فاجلا الحكم التوجولي مدى الحياة بسبب قبوله رشاوى للتلاعب في نتيجة إحدى المباريات بعد إثبات حصولة على الشاوي وهو ما ينتهك أخلاقيات فيفا.

وأصدر فيفا في قراره أن فاجلا انتهك المادة 11 من مدونة أخلاقيات فيفا الصادرة في 2009 بقبول رشوة.

وأوضح تقرير لجنة الأخلاقيات التقرير عن بداية الإجراءات الرسمية ضد الحكم

في 27 مارس الماضي في تحقيق واسع النطاق بمختلف المباريات الدولية التي حاول التلاعب بها لأغراض الرهان، بالتعاون بين الفيفا والسلطات المعنية تم إدانة الحكم التوجولي ليتوقف مدى الحياة بداية من الشهر الجاري وفرض غرامة قدرها ثلاثة آلاف فرنك سويسري.