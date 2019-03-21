فيفا يقرر إيقاف الحكم التوجولي كوكو هنيجمون مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف الحكم كوكو هنيجمون فاجلا الحكم التوجولي مدى الحياة بسبب قبوله رشاوى للتلاعب في نتيجة إحدى المباريات بعد إثبات حصولة على الشاوي وهو ما ينتهك أخلاقيات فيفا.
وأصدر فيفا في قراره أن فاجلا انتهك المادة 11 من مدونة أخلاقيات فيفا الصادرة في 2009 بقبول رشوة.
وأوضح تقرير لجنة الأخلاقيات التقرير عن بداية الإجراءات الرسمية ضد الحكم
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