اخبار الرياضه

فيفا يقرر إيقاف الحكم التوجولي كوكو هنيجمون مدى الحياة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف الحكم كوكو هنيجمون فاجلا الحكم التوجولي مدى الحياة بسبب قبوله رشاوى للتلاعب في نتيجة إحدى المباريات بعد إثبات حصولة على الشاوي وهو ما ينتهك أخلاقيات فيفا.

وأصدر فيفا في قراره أن فاجلا انتهك المادة 11 من مدونة أخلاقيات فيفا الصادرة في 2009 بقبول رشوة.

وأوضح تقرير لجنة الأخلاقيات التقرير عن بداية الإجراءات الرسمية ضد الحكم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في 27 مارس الماضي في تحقيق واسع النطاق بمختلف المباريات الدولية التي حاول التلاعب بها لأغراض الرهان، بالتعاون بين الفيفا والسلطات المعنية تم إدانة الحكم التوجولي ليتوقف مدى الحياة بداية من الشهر الجاري وفرض غرامة قدرها ثلاثة آلاف فرنك سويسري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يقرر إيقاف الحكم التوجولي كوكو هنيجمون مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى