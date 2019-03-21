لاسارتي يطمئن على المصابين في الأهلي

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، في حضورمترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري العام.
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