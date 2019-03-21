عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، في حضور مترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في مترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات فيبرنامجهم العلاجي والتأهيلي. وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يطمئن على المصابين في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.