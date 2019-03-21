اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يكشف سر منح أوباما إنذارًا في لقاء الزمالك والمقاولون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب منح يوسف أوباما، لاعب الزمالك،

إنذارًا في مباراة المقاولون أمس بالدوري، التي انتهت بالتعادل
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الإيجابي 2/2.

 وبحسب المصادر، فإن الحكم محمد الحنفي منح اللاعب إنذارًا للاعتراض عليه، حيث إن أوباما لم يحتك بمدافع المقاولون ليحصل على إنذار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف سر منح أوباما إنذارًا في لقاء الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى