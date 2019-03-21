اتحاد الكرة يكشف سر منح أوباما إنذارًا في لقاء الزمالك والمقاولون

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب منح يوسف أوباما، لاعب الزمالك،

إنذارًا في مباراة المقاولون أمس بالدوري، التي انتهت بالتعادلالإيجابي 2/2.

وبحسب المصادر، فإن الحكم محمد الحنفي منح اللاعب إنذارًا للاعتراض عليه، حيث إن أوباما لم يحتك بمدافع المقاولون ليحصل على إنذار.