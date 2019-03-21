علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب منح يوسف أوباما، لاعب الزمالك،إنذارًا في مباراة المقاولون أمس بالدوري، التي انتهت بالتعادل
وبحسب المصادر، فإن الحكم محمد الحنفي منح اللاعب إنذارًا للاعتراض عليه، حيث إن أوباما لم يحتك بمدافع المقاولون ليحصل على إنذار.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف سر منح أوباما إنذارًا في لقاء الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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