فريق الجونة يزور جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

زار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد بالغردقة بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون. اليوم العالمي لمتلازمة داون. شارك في الزيارة الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي ومدير الكرة حسام غالي وباقي أفراد الجهاز بالإضافة للاعبي الفريق. تأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعي لنادي الجونة بنطاق محافظة الغردقة.

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