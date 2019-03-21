زار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد بالغردقة بالتزامن معاليوم العالمي لمتلازمة داون.
شارك في الزيارة الجهاز الفني بقيادة
تأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعي لنادي الجونة بنطاق محافظة الغردقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق الجونة يزور جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.