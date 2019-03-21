الأهلي يتراجع عن ضم «عاشور» ويكثف المفاوضات مع ثنائي الإسماعيلي

تراجع النادي الأهلي عن تقديم عرض رسمي لشراء إمام عاشور، جناح أيسر فريق حرس الحدود والمنتخب الأولمبي، بعدما علمت إدارة القلعة الحمراء بموافقة اللاعب على العرض، الذي تلقاه في الساعات الماضية، من جانب نادي بيراميدز، كما تلقى عرضًا من نادي الزمالك لضمه، وهو ما يرفع سعره في الانتقالات الصيفية المقبلة.

استقر مسئولو الأهلي على غلق ملف المفاوضات مع اللاعب، التي بدأها أمير توفيق، مدير التعاقدات منذ فترة، تجنبًا للمغالاة في سعر اللاعب، بينما كثف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، محاولات لحسم الاتفاق لضم ثنائي الإسماعيلي، محمود متولي ومحمد صادق، خلال الموسم المقبل.

أجرى القيعي اتصالات مكثفة بمتولي للاتفاق معه على الانضمام للأهلي، وقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز لضمه، كما تم التواصل مع صادق، الذي وقع من قبل عقودًا مبدئية للأهلي في عهد

محمد فضل، مدير التعاقدات السابق، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ونال إعجاب مسئولي القلعة الحمراء.

على صعيد متصل، يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري ببطولة الدوري، بعدما عاد الأهلي للمران على ملعب مختار التتش، أمس الأربعاء، بعد الراحة لمدة 72 ساعة.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه استمرت نصف ساعة من أجل التركيز على مباراة القمة وغلق ملف الدوري الممتاز، خصوصًا أن الأهلي لديه هدف واضح وهو الحفاظ على لقب الدوري، خصوصًا أن الفوز على الزمالك سيقرب الأهلي من اعتلاء القمة ويشعل الصراع.

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وحرص لاسارتي على احتواء غضب أحمد فتحي، الظهير الأيمن

البعيد عن المشاركة منذ فترة، وطالبه بالتركيز في المباراة والعودة للمباريات في أقرب فرصة، خصوصًا أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا للمباريات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما أن لاسارتي عقد جلسة مع سعد سمير، مدافع الأهلي، لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في أدائه خلال المرحلة الماضية.

وواصل هشام محمد، لاعب الوسط، أداء برنامجه التأهيلي لمعاناته من آلام في أوتار الركبة، كما أدى شريف إكرامي، حارس المرمى، جلسة تأهيلية جديدة في صالة الجيمانزيوم في المرحلة الأخيرة من جانب البرنامج العلاجي، لإصابته في عضلة السمانة، بينما واصل حمدي فتحي لاعب الوسط تدريباته التأهيلية والبدنية.

..واليوم.. 3 ملفات في اجتماع مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا، اليوم الخميس، لحسم 3 ملفات، أولها ملف الهيكلة الإعلامية، وتطوير القناة بعد الاستقرار على بقاء محمد العدل في رئاسة القناة، بجانب ملف الإعداد لمباراة السوبر الأفريقي لليد، بعد استقدام محمد حماصة، لاعب سموحة، وأخيرًا ملف الشكاوى ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلى الاتحاد الأفريقي «كاف» واللجنة الأولمبية.